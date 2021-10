La actriz Mónica Sánchez expresó su “solidaridad” con Melissa Paredes por las críticas que viene recibiendo luego de ser captada besándose apasionadamente con su bailarín pese a que sigue casada por Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

A través de un video publicado en las historias de Instagram, la actriz de “De vuelta al barrio” inició despotricando contra los hombres que cometen actos similares: “En el Perú cada día miles de hombres son infieles, abandonan a sus hijos, cometen actos de abuso, de criminalidad, de infidelidad, todo el tiempo. Y bueno, ya casi estamos acostumbrados a lidiar con ello”.

“Siempre he pensado que las personas son dueñas de sus actos, que no somos quién para juzgar, no soy partidaria de eso y mucho menos de que se lucre con la vida privada de otras personas”, continúo Mónica Sánchez.

Por esta razón, la actriz salió en defensa de Melissa Paredes, pues aseguró que “se hizo cargo” y “pidió disculpas” por cometer este “error”:

“Sin embargo hoy he visto que una mujer joven comete un error, o lo que fuera, sale en pantalla, se hace cargo, da una explicación, pide disculpas, da la cara, cosa que 99,9% de hombres en nuestro país no solamente no lo hacen, ni siquiera lo esperamos ni se los exigimos”, manifestó Mónica Sánchez.

La popular ‘Charito’ cuestionó la “andanada de críticas lapidarias” contra Melissa Paredes y expresó su solidaridad con ella.

“Desde aquí quiero ofrecer mi solidaridad con Melissa Paredes. No la conozco, no te conozco, no sé cómo es tu vida, pero sí respeto mucho a las personas que se hacen cargo de sus acciones y dan la cara cuando cometen un error. País machista, pues, así estamos, ojalá algún día cambiemos y ojalá sean otras las cosas que nos alteren, nos movilicen y nos indignen como hoy, aunque sea por un día, ha pasado con la opinión popular”, sentenció.

Melissa Paredes no pidió disculpas

Cabe resaltar que Melissa Paredes no pidió disculpas a su esposo; todo lo contario, anunció que iniciará medidas legales contra Rodrigo Cuba por no desmentir la presunta infidelidad.

Asimismo, lloró porque Rodrigo Cuba no se quería ir de su propia casa porque ella no tenía dónde vivir. “Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”, dijo Melissa Paredes entre lágrimas.

Fuente: Instagram @cordeliamar_21

