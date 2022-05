Durante las 8 temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, se crearon muchas parejas, algunas que duraron hasta el final y otras que pasaron desapercibidas, pero una de las más recordadas es la compuesta por Mónica Sánchez y Christian Thorsen, quienes encarnaban a ‘Charito y Raúl’.

Al mismo estilo de las parejitas de la farándula peruana, Christian y Mónica fueron ampayados en saliditas que no eran de trabajo, sin embargo, ambos guardaron silencio por meses, pero un día decidieron confirmar su relación que habría nacido entre cámaras y luces.

Se tienen pocos datos acerca de la relación entre ellos, pero se sabe que duraron poco y ambos confirmaron el fin de su amor, pocos meses después de confirmarlo, paradójicamente, en la serie tampoco continuaron juntos.

Una de las pocas declaraciones acerca de los rumores de romance entre ellos, la dio Mónica Sánchez, luego de protagonizar un tierno beso con ‘Raúl del Prado’: “Obvio que lo hicimos como personajes. Nos debemos al público, y no tiene nada que ver con el aspecto personal. Eso lo tuvo claro el público boliviano. No tengo por qué aclarar nada, y no veo los programas de televisión que puedan hablar de eso”.

