Mónica Torres ha demostrado más de una vez que está en contra de los estándares de belleza y que se siente cómoda con su figura. Una vez más, la artista nacional lo dejó en claro mediante su cuenta oficial de TikTok .

A través de la app estrella de China, la actriz de “De vuelta al barrio” calló a sus detractores, quienes no paraban de dejarle comentarios de odio sobre su sobrepeso.

“Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si nada bueno qué decir, la boca no debes abrir”, expresó la recordada secretaria ‘Lucifer’ de “Al fondo hay sitio”.

A su vez, felicitó a sus seguidores de Instagram por imitar su ejemplo y no quedarse callados ante las críticas. “Me encanta ser la vocera de tu sentir, y de paso de muchos”, señaló Mónica al notar que varios internautas utilizaban su video para defenderse.

Como se recuerda, Mónica Torres perdió 45 kilos de peso gracias a la manga gástrica. Sin embargo, sufrió complicaciones tras la operación que se realizó años atrás. Incluso, debió ser intervenida por segunda vez para retirarla y no poner en riesgo su vida.

