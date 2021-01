Monique Pardo utilizo sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje al Presidente Francisco Sagasti. La polémica figura se mostró en contra del apoyo económico que brindará el Gobierno a las familias vulnerables.

Mediante su cuenta de Twitter, la interprete de “Caramelo” pidió al Gobierno que en lugar de “bonos”, debe ofrecer trabajo a la población.

“Sr. Presidente no entregué bonos, mejor ofrezca trabajo, hay calles por barrer, colegios por pintar, árboles por sembrar, pistas por parchar y de paso le enseña a muchos a ganarse la vida”, se lee en el mensaje de Pardo.

Hace unos días, Monique Pardo sorprendió a propios y extraños al confesar que estuvo a punto de quitarse la vida por depresión.

“Tengo que confesar que quise acabar con mi vida, felizmente no tenía una pistola en ese momento. Me dio una depresión no poder abrazar a mis criaturas, familia, habiendo esperado tanto”, señalo muy apenada para las cámaras de América TV.

VIDEO RECOMENDADO

Monique Pardo sobre su enfermedad cardiaca - Ojo