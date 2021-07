Monique Pardo continúa delicada de salud tras su aparatosa caída en la pista de “El artista del año”. La exvedette concedió una entrevista al programa “Amor y Fuego” donde aseguro que la producción del show sabatino la ha humillado. Además anunció que demandaría Gisela Valcárcel por un millón de dólares por daños y perjuicios.

“No me abandones, me siento muy triste, por favor búscame, comunícate conmigo”, dijo la exvedette asegurando que tenía un problema cardíaco a consecuencia del accidente.

Según cuenta la cantante de “Caramelo”, Gisela Valcárcel sigue sin comunicarse con ella y denunció que ‘la han abandonado’. Como se recuerda, tuvo que acudir en silla de ruedas el día de Elecciones.

“Yo la quería a Gisela, no sé si la quiero ahora porque me ha humillado, me ha pisoteado, me ha dejado sufriendo... les pido que no me dejen morir, me estoy muriendo día a día, tengo dolores insufribles, las secuelas van a ser tres meses y tienen que ver por mi alimentación por el tiempo en el que yo no pueda moverme, trabajar”, añadió.

Asimismo, la exvedette asegura que el accidente habría sido perpetuado con intención por parte de un venezolano y colombiano que vivirían en la casa de Susy Díaz

“Yo no me caí, me cayeron, eso fue provocado... Quiero que publiquen el video completo, a mí me mandaron ese video. Me han humillado. Yo mantengo a mi familia”, increpó Pardo muy indignada.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR