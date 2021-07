¡La que se armó! Xoana González no se quedó callada luego de que su exesposo Rodrigo Valle hablara sobre el contenido que sube ella y su actual pareja Javier Gonzaléz en OnlyFans durante el programa de “Magaly TV, La Firme”, emitido el jueves 1 de julio.

Durante la entrevista con Magaly, la expareja de Xoana Gonzalez dio a entender que la argentina aceptaría sin dudar una propuesta de prostitución en cualquier momento. “Por la plata baila el mono”, expresó en vivo Rodrigo Valle, dejando boquiabierta a la ‘Urraca’.

Luego de esas controversiales declaraciones, la argentina subió un vídeo respondiendo a sus ataques en su cuenta de Youtube de casi 14 minutos de duración.

“A mí me llegan propuestas para prostituirme desde los 15 años y yo jamás he aceptado. Me he ‘comido’ a cada feo gratis porque me han gustado. Jamás he tenido la necesidad”, manifestó la modelo visiblemente indignada.

Además de eso, aclaró que hay una clara diferencia entre prostituirse y subir contenido para adultos en OnlyFans. “La gente paga por ver, no por participar”, explicó.

Por último, Xoana aclaró que su relación pasada con Rodrigo Valle no fue todo de “color de rosa” como él lo pinta. “El último año y medio con él la pase horrible, con depresión e intento de suicidio. Estuve hecha mier...”, sentenció.

