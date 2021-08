La guerra continúa. Luego de que Gisela Valcárcel respondiera fuerte y claro a las acusaciones de Monique Pardo , la exvedette no se quedó callada y asegura estar indignada con sus recientes declaraciones.

Como se recuerda, “GV Producciones” rechazó los comentarios emitidos por la intérprete de ‘Caramelo’, alegando que Pardo fue trasladada a una clínica para recibir el soporte necesario y descartar consecuencias graves tras sufrir una caída en “El artista del año”.

“Se cuenta con el alta médica y la receta, los análisis en físico están en manos de la señora Monique. Queremos dejar claro que GV Producciones se hizo cargo de todos estos gastos”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, Monique Pardo no está conforme con estas declaraciones por parte de la producción de la ‘Señito’ y no dudó en aclarar los hechos.

“Simplemente cómo pueden saber ella que no corresponde y que quedan secuelas si la prueba más grande que existe es el video. ¿Ella me ha examinado? Ahora estoy teniendo pérdida rectal de sangre, me tienen que hacer una evaluación, una prueba. Nosotros tenemos en el pecho, en el abdomen la aorta y si sangra, tiene que ver de dónde es la sangre y si fuera de la aorta, pues ¿qué pude haber hecho para que me sangre?”, comentó Monique para Diario Correo.

Asimismo, la artista nacional explicó que “GV Producciones” la llevó una vez a emergencias y por una sola noche; y que tampoco pagaron los gastos de la clínica. “Es la palabra de la persona que, sinvergüenzamente, dice tener pruebas”.

Monique Pardo irá a los tribunales

Por otro lado, Monique Pardo reveló que ya le ha ganado un juicio a Gisela Valcárcel en el pasado, ya que la conductora de televisión aseguró en su momento que Pardo estaba involucrada sentimentalmente con hombres casados.

“GV Producciones tendrá que responder en un tribunal. No será la primera vez que le gane un juicio a Gisela, y ella me pidió perdón públicamente y yo se lo acepté. Todos los juicios los he ganado yo. No quiero mencionar, porque ahora lo quiero mucho, pero a Carlos Cacho también le gané”, expresó al mencionado medio.

“En esa época, ella dijo de mí, públicamente, que yo era una mujer que se involucraba con hombres casados políticos y, por ese motivo, mi hija me quitó a mis nietas y fue el daño más grande que me hicieron, pero la perdoné”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tommy y Estrella Torres terminaron su relación

Tommy Portugal y Estrella Torres