Melissa Paredes le mandó tremenda indirecta a la periodista Magaly Medina, quien se burló de ella por llorar en vivo al ver las imágenes del reencuentro de Sheyla Rojas y su hijo Antoñito.

Todo ocurrió cuando la conductora de ‘América Hoy’ estaba entrevistando en vivo a Sheyla Rojas. La popular ‘Shey Shey’ explicaba que no iba a poder acompañar a su hijo Antoñito a la próxima operación a las rodillas que le van a realizar en Estados Unidos.

Ante la respuesta de Sheyla, Melissa aprovechó para mandar un contundente mensaje y, de paso, una indirecta a la popular ‘Urraca’.

“Por los canales de televisión hablan cada tontera y van a decir ‘no quiere acompañar a su hijo’ (...) Lamentablemente, Sheyla, la gente habla pura tontera y no sabe qué hacer para rellenar un programa y no saben ni ver la sensibilidad que una como madre tiene”, dijo Paredes.

Melissa Paredes llora en vivo y Magaly Medina la critica

Magaly Medina lanzó duros cuestionamientos contra la conductora de televisión Melissa Paredes por llorar al ver las imágenes del emotivo encuentro de Sheyla Rojas y su pequeño Antoñito.

“Lo que a mi realmente me ha causado bastante asombro es que esto (el reencuentro de Sheyla Rojas y su hijo), algunos han querido convertirlo en una telenovela, un dramón barato... Por ejemplo Melissa Paredes, que lloriqueó en la mañana, bueno, ella llora por todo (...) ¡Ah, claro, como es madre, ahora tenemos todos que disculpar su llanto público. O sea, como ella también es mamá, entonces se emociona”, dijo.

“Porque a las mujeres nos acusan de ser el llanto fácil muchas veces, pero no tenemos que abusar de ese recurso. Eso quizás le funcionará a ella en su casa con el ‘Gato’ Cubas de repente, aunque a mi me parece estúpido cuando una mujer llora y lo usa como recurso para convencer a otra persona. Nunca me ha parecido y creo que a las mujeres siempre nos han dicho que somos las reinas del dramas y yo odio que nos califiquen así porque no lo somos. Entonces ese dramón de la mañana me pareció inútil”, finalizó.

