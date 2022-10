Monique Pardo explica su reducción drástica de peso y culpa a Gisela Valcárcel

La intérprete de ‘Caramelo’, habría recibido comentarios que afirmaban que la exvedette se habría sometido a un proceso para bajar de peso, pero que salió mal , pero ella salió a desmentir todo.

“Yo con mi belleza, porque he sido siempre bella, belleza natural, ahora soy una vieja bella, pero sigo siendo natural. Me han acusado de que me echo la banda gástrica para lavarse las manos y tengo pruebas que nunca me hice una operación”, señaló Monique, intentando mandarle una pepa a Gisela Valcárcel.

Los dolores y las constantes visitas y recaídas al médico, serían el verdadero motivo por el que Monique luce con menos peso: “Ni en la cara, ni en el cuerpo. Es una calumnia, el que se atreva a repetir, también se va a llevar una querella, ahora si me voy a defender desde ahora. A mí me gustaba estar gorda, pero como es Dios, yo he llegado a pesar en mi peor momento 40 kilos, los doctores me decían que si llegaba a 30 no la pasaba”.





