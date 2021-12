Sin pelos en la lengua Mr. Peet rompió su silencio y contó haber sido traicionado por no convertirse en títere de la producción de “Esto Es Guerra” (EEG).

Mr. Peet contó lo siguiente: “Hacer la camita es cuando se confabulan para sacarme. Sí sé quiénes se confabularon para sacarme. Yo nunca traicioné ni a “Esto Es Guerra” ni a “Combate”. A mí más bien me traicionaron”.

Incluso, en su programa que ahora conduce, contó cómo habría sido su despido. “Regreso y me encuentro una comunicación del área legal de Pro Tv, digo que raro y cuando voy, me estaban ofreciendo una renegociación de mi contrato, algo que yo consideré un atropello porque ellos sabían perfectamente a lo que yo me dedicaba”

Para Mr. Peet, el productor Peter Fajardo sí habría sabido de toda esta situación, pues teniendo el cargo que tiene, es imposible que la decisión no pase por sus manos. “Bueno supongo que él debe tener conocimiento porque es integrante del programa. Ósea nadie le puede sacar un integrante del programa sin su consentimiento”.

“El gran error de muchos es que muchos productores es que creen que eres un producto, una mercancía que puedes usarla y cuando ya no te sirve, cuando ya no crees que ya no te sirve, te desecha”, finalizó.

