Peter Arévalo, más conocido en el mundo de la televisión como ‘Mister (Mr.) Peet’, volvió a pronunciarse sobre su abrupta salida del reality de competencia ‘Esto Es Guerra’.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, el narrador deportivo reiteró que le hicieron “la camita” para despedirlo del programa de América TV.

“Hacer la camita es cuando se confabulan para sacarme, si sé quienes se confabularon para sacarme. Probablemente, (yo) sea una persona incómoda para gente que está acostumbrada a decir ‘tú haces esto’ y le dicen ‘sí señor, sí señor’. ¡Yo no soy un ‘sí señor’!”, explotó el popular Mr. Peet.

Además, resaltó que él “nunca” traicionó a ‘Esto Es Guerra’ ni a ‘Combate’.

“A mí más bien me traicionaron”, comentó.

Las declaraciones completas se verán en la edición de este jueves de ‘Amor y Fuego’, programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Cómo fue que sacaron a Mr. Peet de ‘EEG’?

En declaraciones al canal de Youtube ‘Perú Bonny’, Peter Aévalo confesó lo que tuvo que aguantar durante los primeros meses en el reality de competencia.

Aseguró que debía ir a narrar para Fox Sports, situación que los productores de ‘EEG’ sabían, pero cuando regresó, al parecer, ya tendrían su salida apuntada.

“Quisieron renegociar y yo no acepté y me fui, ese es el tema, no hay traición de ningún lado, siento que más bien a mí me traicionaron, a mí sí me traicionaron, de mi parte para ellos, no hubo ningún tipo de traición. Tremenda traición, de quien yo pensaba, eran mis amigos, pensaba”, señaló, negando tajantemente los rumores que fue él quien abandonó el programa.

