El comentarista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, ofreció una entrevista al diario El Comercio donde contó detalles poco conocidos de su vida y confesó que le gustaría convertirse en presidente del Perú.

Al ser consultado por si se sentía atraído por la política, Mr. Peet aseguró que le gustaría ser presidente del Perú. Además, reveló que durante su posible gestión se tomarían medidas drásticas con las personas que no “respetan la vida”.

“Tengo un bichito, quisiera ser presidente del Perú, probablemente nunca lo sea, pero tengo esa ambición. Distintos partidos políticos me han propuestos candidatear como regidor, pero el día que me lance, lo voy a hacer solo”, empezó diciendo el narrador deportivo.

“Quiero acabar con tanta desigualdad, quiero que el niño crezca seguro, feliz, sonriente. Tomaría decisiones drásticas, aplicaría la pena de muerte en el país porque la gente que mata o viola, que no respeta la vida, no merece vivir. Esa gente sale de prisión y sigue matando y violando. No se rehabilita”, agregó el conductor de ‘A Presión’, programa ganador del premio Luces 2021 a Mejor programa de deportes de Internet.

Por otro lado, Peter Arévalo también reveló como nació su ‘chapa’ de Mr. Peet, según contó fue algo que se dio durante su participación en el programa reality “Esto es guerra”.

“Como no quería mezclar mi trabajo de narrador de deportes con lo que hacía en ‘Esto es guerra’, le dije a Johanna San Miguel que en lugar de llamarme Peter Arévalo, me llame Señor Peet. Así como Pete Sampras, el tenista, o Brad Pet. Por eso al principio, ella me decía Señor Pet, luego decide cambiarlo por algo más corto, y empieza a llamarme Mr. Peet. Y quedó”, señaló.

