Valery Revello, la aún esposa del futbolista Sergio Peña, se pronunció por primera vez sobre por qué ingresó a un hotel con un tablista, en febrero de este año, ampay que desató todo un terremoto en la farándula deportiva.

La modelo ahora tiene más presencia en redes sociales, por lo que los seguidores constantemente le preguntan por las imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’. Parece que la ex de Peña quiere contar lo que realmente pasó con el ampay, por lo que no tiene reparos en hablar del tema.

Valery Revello dijo que “ya se acostumbró” a las críticas, luego de haber sido señalada como ‘infiel’.

“Mi único error fue quedarme hasta esas horas con mi hermano y amigo de toda la vida. Porque yo nunca hice nada”, fue la defensa de Revello, donde niega que haya hecho algo malo cuando ingresó a un hostal con el tablista.

“Yo no perdí a mi familia, al contario, luché hasta el final, remé y remé”; respondió cuando le recordaron el ampay.

Recordemos que ella fue captada ingresando a un hotel con un joven, en el sur de Lima, donde se quedó una hora.

Valery Revello explota con usuarios que la comparan con Melissa Paredes

Valery Revello, expareja del seleccionado Sergio Peña, se mostró bastante incómoda al realizar una trasmisión en sus redes sociales y ser comparada con Melissa Paredes por unos cuantos cibernautas.

“Ay, por favor, las fanáticas de Melissa Paredes, lárguense de acá. Déjenme de seguir de las redes, de verdad. Si son fanáticas de ella, no me interesa, no la conozco, no me importa su vida, ni me interesa conocerla, déjenme en paz, yo soy otra persona”, comentó fuerte y claro.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sismo afecta carreteras que conectan a Arequipa