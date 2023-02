María Luisa Villanueva es la mujer que estuvo en prisión durante 25 años por el delito de secuestro, fue puesta en libertad tras descubrir que era inocente; sin embargo, ella se negó a salir.

Esto sucedió en México, Morelos, donde la indignada mujer afirmó que la sacaron a la fuerza de prisión, donde estuvo durante 25 años tras hallarla inocente y haberla recluido por un error.

Según contó la mujer, mientras la sacaban de prisión, habría sido torturada para aceptar un delito que no cometió: “Ya habíamos obtenido el compromiso de la Fiscalía General de Justicia para buscar y procesar a los exagentes judiciales que me detuvieron una tarde del 6 de enero de hace 25 años, y me sometieron a tortura para afincarme el delito”.

La mujer, en lugar de estar alegre por su liberación, se mostró indignada y molesta, ya que tuvieron que pasar 25 años para que acepten que es inocente: “Este momento realmente no lo imaginé. El día que tuviera mi libertad iba a estar aquí presente mi madre, mis hijos, toda mi familia. No me imaginé mi salida tan violenta. Estoy aquí, estoy viendo la calle y no me hace feliz”.

