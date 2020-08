El programa “Mujeres al mando” está decidido a ser el preferido de las amas de casa. Esto lo decimos porque viene acortando su diferencia en el rating con el programa “América Hoy”, al menos el último viernes las diferencias fueron mínimas y se acercan sigilosamente a empatarla o quizás a pasar la barrera.

El espacio de Thaís Casalino, Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel sumaron 3.7 en Lima y 3.4 en Lima y 6 ciudades, mientras que el programa de la competencia, conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller 4.7 en Lima y 4.0 en Lima y 6 ciudades. Osea apenas un punto de rating es lo que separa a ambos programas que se miden diariamente y será el público qué decida con cuál se queda.

VOLVIÓ A MUJERES AL MANDO

Será quizás este acercamiento, que hizo que la producción sostenga un enlace con Karen Schwarz, quien sorprendetemente reveló que regresa a ña televisión después de casi cinco meses alejada debido a su embarazo que se llevó a cabo en medio dela pandemia del Coronavirus.

“Son casi cinco meses desparecida, pero ya estoy lista para regresar”; comentó Schwarz al programa de Latina. Giovanna Valcárcel bromeó con la idea de que Karen la iba a ‘serruchar’ dentro de “Mujeres al Mando”.

“Queremos saber si ponemos una silla más acá, si me voy a hacer yo notas a la calle, avísame Karencita”, dijo Valcárcel de manera irónica.

“Solamente les puedo decir que regreso a Latina y estoy muy feliz, sé que el estudio de “Mujeres al mando” es un gran estudio, sé que me pueden ver por allí, o me pueden ver más tarde, no les puedo decir más”; comentó la esposa de Ezio Oliva.

“Es menos de un mes (que vuelvo a la TV)”, agregó.

Karen volverá a las pantallas esta vez en ‘Modo Espectáculos’, según lo informado por Latina. Hace unos meses Karen Schwarz dejó la conducción de ‘Mujeres al Mando’ para cumplir con la cuarentena dispuesta por gobierno, sumado a que se encontraba con seis meses de gestación de su segunda bebé.