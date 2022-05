¡Muy sexy! Así fue la presentación en bikini de Milett Figueroa en Corea (FOTOS)

Milett Figueroa sigue derrochando sensualidad en el Miss SuperTalent of the World 2016 y tras pasar la prueba de talento, se presentó en bikini.

La temática de Victoria's Secret fue elegida en esta oportunidad por los organizadores del certamen de belleza y Milett Figueroa lució su espectacular cuerpo en un bello bikini.

El diseñador encargado de confeccionar el traje para la Organización Miss Perú fue nuevamente Alex Segura y Milett Figueroa desfiló en las instalaciones del Oak Valley Resort, en Corea del Sur.

Por otro lado, la participación de Milett Figueroa en el Miss SuperTalent of the World 2016 también trajo consigo una mala noticia, pues la modelo ya no continuará en "Reyes del Show". La noticia fue comunicada por su pareja, el bailarín Patricio Quiñonez.

"Gracias a El Gran Show por haberme también dado a esa persona especial y la oportunidad de festejar un triunfo juntos. Gracias por apoyarme siempre y sé que la estás rompiendo en Corea. Desde este sábado, por un tema ajeno al talento, ya no participaremos de Reyes del Show. Es un tema totalmente ajeno a mí, pero entiendo que es difícil para la producción conseguir un reemplazo en tan corto tiempo", escribió el bailarín en su cuenta de Instagram.

