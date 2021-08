El artista urbano Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como ‘Nacho’, rompió en llanto al hablar de la situación que atraviesa su compañero y amigo Jesús Miranda, conocido como ‘Chyno’.

Durante una entrevista para el programa Noche de luz, transmitido por YouTube, el interprete de ‘Báilame’ habló sobre el delicado estado de salud que afronta Chyno Miranda, que el año pasado sufrió neuropatía periférica y luego encefalitis.

“Varias cosas que se le fueron juntando, como una mala racha, que lo complicó a tal punto que lo desconectó y estamos tratando que se conecte de nuevo”, indicó en un primer momento.

El cantante también aseguró que está arrepentido de las diferencias que tuvieron en el pasado.

“Uno no puede perder tiempo para apreciar a las personas que realmente importan (…) Me di cuenta que no sabía cuánto quería a mi compañero”, añadió entre lágrimas.

Nacho aseguró que ahora le gustaría ayudar a su amigo dándole ánimos para seguir adelante.

“Motivarlo, que pueda sentir que estoy con él, así como el resto de su gente que importa mucho más, su mamá, su esposa (…) Siento que no soy el que más ha hecho por él, pero sé que tengo la oportunidad de hacer más; lo que entiendo en esta etapa de mi vida es que no quiero volver a cometer el mismo error”, sentenció.

¿QUÉ LE PASA A CHYNO MIRANDA?

El año pasado, luego de contagiarse de Covid-19, Chyno sufrió neuropatía periférica y luego encefalitis, que casi lo deja sin poder caminar y afecta de forma especial su forma de hablar. Su recuperación ha sido lenta y su imagen física es muy diferente a la del artista atlético que recordamos.

