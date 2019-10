Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, usó las redes sociales para confirmar que su matrimonio llegó a su fin. En medio de varias especulaciones sobre una infidelidad por parte del cantante.

Ante dichos rumores, el venezolano realizó un vídeo que fue criticado en redes, debido a que comentó que seguía viviendo con su esposa Inger Mendoza, pero que no mantenían intimidad. Las críticas fueron tantas que el artista terminó borrando el clip.

Sin embargo, días después, dejó un sentido mensaje en el que sostiene que fue Inger quien terminó la relación, debido a que busca a “su príncipe azul”.

“Gracias por tomar la iniciativa de dar este paso hacia tu tranquilidad y por ser firme entendiendo que es más importante LO QUE MERECES que lo que tienes. Mi acto de amor es apoyarte, oportunidad que me está dando Dios de caminar con la conciencia limpia y de pensar más en ti. Si te hubiera insistido, quizás estaríamos juntos pero entiendo que mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti, que esté presente, que sonría más, que te ponga en el top de sus prioridades, que prefiera la cama que el mueble, que grite lo hermosa que eres, que entienda que un hogar no es una casa cómoda sino un espacio donde puedas estar en familia”, dice parte de su extenso mensaje.

Inger Mendoza se pronunció tras semanas de rumores de infidelidad y la confirmación por parte del artista de que habían decidido separarse.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender pero de verdad estamos bien, estoy bien. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar. No he podido leer todo los mensajes pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño. Gracias, de corazón, gracias”, escribió.