En una reciente edición del programa Amor y Fuego, Yiddá Eslava reveló entre lágrimas que Julián Zucchi sí le fue infiel y que no lo reveló anteriormente por sus hijos.

“Me separé de él porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Cuando le descubro la infidelidad se rompe el vínculo de amigos y pareja, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, solo por ellos”, se escucha decir a Yiddá entre lágrimas.

Debido a estos acontecimientos, recordemos que, hace unos meses, en el estreno de “Sí, mi amor: ahora somos tres”, Nancy Cavagnari contó a Diario Correo que Yiddá Eslava y Julian Zucchi fueron muy profesionales a la hora de grabar la película.

“Bueno, tú puedes dejar de querer, a mí me paso, la pareja a veces se hace costumbre, nadie sabe los problemas en cuatro paredes (...) lo más lindo de ellos, es que se llevan muy bien, por lo menos tienen clase y si no, lo saben disimular bien”, contó.

Luego continuó con: “contenta con ellos de trabajar. Son unas bellas personas, hemos trabajado con paz y tranquilidad y no nos podemos quejar”.

Yiddá Eslava furiosa con Julián Zucchi tras revelar infidelidad: “lo que hizo que yo suelte todo es que él salga a oficializarla”

En la última edición de Amor y Fuego, Yiddá Eslava respondió a las peguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, negando tener sentimientos por Julián Zucchi tras revelaciones sobre infidelidad. Ella afirma que se molestó por ser llamada “despechada” en televisión nacional por Magaly Medina.

“Cuando me entero de que me fue infiel, todo el amor que tenía se fue (...) lo que me enoja es que se salga al aire a decir que yo estoy despechada, que humillen y minimicen la relación que yo tengo con un hombre que me encontró en una situación complicada, el mes mi apoyo (...) yo no hablé en su momento” , sostuvo Yiddá

Yiddá Eslava también contó que sí le molesta que Julián Zucchi no haya aclarado las cosas y que en más de una ocasión dio a entender que él quiso salvar su matrimonio.

“Saben que lo que hizo que yo suelte todo es que él salga a oficializarla, que es una persona con quien va a entablar una relación y que es algo distinto a lo que él dijo hace tres semanas”, contó la también actriz.

