Fuertes declaraciones. Natalia Otero sorprendió a propios y extraños al compartir un peculiar video en sus redes sociales donde reveló una complicada situación que vivió con Laura Huarcayo durante su paso por el reality “Bienvenida la tarde”.

Y es que la argentina señaló que, aunque en un principio la conductora la protegía y estimaba, después de un malentendido la sacó del programa. “En esa época Laura Huarcayo me quería y me defendía, después me echó como un perro, pero en ese momento me amaba” , comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que estuvo muy afectada emocionalmente después de romper la amistad que tenía con la conductora de televisión.

“Durante años seguí sufriendo porque no me quería más, y lloraba y sufría y soñaba por Laura Huarcayo porque yo la amaba y hubo un malentendido y ella no me quiso más”, expresó.

Finalmente, la exintegrante de Parchis comentó que, pese a las diferencias con Laura, aún le guarda muchísimo cariño. “Yo me quedé traumada varios años, hace poco soñé con Laura Huarcayo, pero yo la amo, la sigo queriendo”, finalizó diciendo mediante sus historias.

TE PUEDE INTERESAR