La actriz Natalia Salas se comprometió con su pareja y padre de su hijo, Sergio Coloma, durante un viaje a Disneyland, en California, Estados Unidos.

Tras anunciar el compromiso, Natalia Salas se mostró muy emocionada con los mensajes de sus seguidores, quienes no dejaron e preguntar por el anillo de compromiso.

Y es que se trata de una joya con una piedra de color negro. Según Natalia Salas, su futuro esposo tenía muy claro cómo iba a ser el anillo.

Foto: Instagram Natalia Salas

“¿Hermosito di? Es tal cual me gusta. Yo soy bien clásica como las cosas. No me gustan los chancacones... Sergio me cuenta que la joyera le decía: le ponemos unos adornos por aquí. Él: no porfa. Ella: pero unas incrustaciones de... Él: no porfa”, explicó Natalia Salas.

Asimismo, Natalia Salas aseguró que no sospechaba que le iban a pedir la mano: “No me lo esperaba para NA DA, estuve realmente sorprendida”.

Foto: Instagram Natalia Salas

