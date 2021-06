La actriz Natalia Salas reveló que recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Lima. Para sorpresa de sus seguidores, indicó que pudo inocularse porque sufre de un trastorno autoinmune que aparece en la lista de enfermedades raras y huérfanas del Ministerio de Salud.

“No, no estoy de viaje. No, no me vacuné en Usa. Me vacuné hoy a las 9:15am en Lima-Perú. El Ministerio de Salud sacó hace algún tiempo una lista de enfermedades raras y huérfanas que, quien las lleve, entra al padrón de vacunación. Enfermedades que vuelven vulnerable y/o de riesgo al que las tiene”, explicó Natalia Salas en Instagram.

“Una lista de más de 600 enfermedades que entre ellas... estaba la mía. Síndrome de Hashimoto (un trastorno endocrinológico autoinmune que me detectaron hace más de 10 años)”, agregó.

Natalia Salas informó a sus seguidores cómo fue el proceso para acceder a la primera dosis de la vacuna: “Así que, saque mi certificado médico. Mis exámenes de sangre... y fui al centro de vacunación. Validaron mis papeles y acto seguido.. recibí la primera dosis”.

La actriz comentó que estuvo muy emocionada al recibir la vacuna y que sintió que haberse cuidado valió la pena.

“No puedo poner en palabras lo que sentí al estar sentada ahí. Se me salían las lágrimas. Sentía que estaba un paso más cerca a “la normalidad”. Sentía que haberme cuidado tanto este año y medio estaba siendo recompensado. Sentía tranquilidad al saber que inmunizaré a mi Leandro a través de la leche”.

“Dios es increíble. Estoy sumamente feliz y agradecida. Les dejo el Pdf con el listado de las enfermedades en mis historias destacadas. Pásenle la voz a sus familiares y conocidos... vacunarse, salva vidas”, concluyó Natalia Salas.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco y su respuesta ante las polémicas declaraciones de Lucero

TE PUEDE INTERESAR