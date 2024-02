En la última edición de Estás en Todas, Natalie Vértiz arremetió contra Christian Domínguez por serle infiel a Pamela Franco. La modelo expresó que esta situación es bastante complicada y espera que espera sus explicaciones este lunes en América Hoy.

“Es una situación bastante complicada, difícil y una que lo conoce a él a pamela, realmente yo no tengo palabras, me siento decepcionada, me siento confundida”, expresó Natalie Vértiz.

Luego continuó con: “no entiendo muy bien, no sé exactamente cuáles son las respuestas que explicaciones nos dará Christian Domínguez”.

Para finalizar, Natalie Vértiz también indicó que no entiende la razón por la cual Christian no puede dejar de ser infiel. “Porque no puede parar este patrón que tiene veintitantos años”.

Christian Domínguez en video de entrevista