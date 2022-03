¡Se molestó! Natalie Vértiz no dudó en reclamarle EN VIVO a su compañero de conducción Choca Mandros por calificar a Rodrigo ‘Gato’ Cuba como “antipático”, frente a Anthony Aranda.

Este calificativo se dio durante la entrevista que Choca realizó a Tula Rodríguez. Ambos jugaron a preguntas y respuesta, donde el jugador que no respondía debía comer o beber algo exótico.

Cuando le tocó el turno de preguntar a Tula Rodríguez, ella le pidió a Choca elegir quien le parece más antipático Rodrigo Cuba o Anthony Aranda y el también productor de televisión respondió: “Rodrigo Cuba”.

Al terminar la entrevista, Natalie Vértiz se mostró indignada por su respuesta. “No sé cómo lo vas a elegir como el más antipático... La verdad Choca es que me has decepcionado, pensé que te conocía”.

De inmediato, Choca justificó su elección: “Es que no los conozco, el ‘Gato’ es más callado, no sé... Además, tú eres pata de Cuba”, pero le pidió que le diga al deportista que no tiene “nada contra él” y que su respuesta solo fue para que Tula pierda su ronda.

Sin embargo, Natalie prometió a su compañero de conducción presentarle al futbolista del Club Sport Boys. “Te lo voy a presentar formalmente, quieras o no, no sé si tienes muchas ganas, pero a mí sí me cae bien, está en mi lista de amigos”.

