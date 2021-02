Tras sorprender a sus seguidores con el anuncio de su embarazo durante el programa “Estás en todas”, la modelo y presentadora de televisión Natalie Vértiz utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus fans.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un extenso mensaje manifestando su alegría por la noticia y acompañó su post con una tierna fotografía en la que muestra su pancita de embarazada.

“Un nuevo amor viene creciendo hace unos mesecitos. ¡El amor más bonito de todos! Me emociona mucho decirles que seré mamá por segunda vez de una vida deseada, esperada y muy amada desde ya. ¡Que bendición crear vida! ¡Escribo esto y aún no me la creo! ¡Qué momento más hermoso, mi corazón late a mil!”, escribió al inicio de su post.

Asimismo, en una segunda parte de su mensaje explicó el motivo por el que ella, y su pareja Yaco Eskenazi, esperaron algunas semanas para anunciar la noticia que ya viene sonando desde hace poco tiempo.

“Queríamos esperar un tiempito para poder dar la noticia con tranquilidad y total seguridad. Así que, sin más, ¡nuestra familia crece! Yaco Eskenazi, Liam y yo no podemos estar más felices #Blessed”, precisó en su publicación de Instagram.

Como se recuerda, la mañana del 27 de febrero, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi anunciaron que están esperando a un nuevo integrante de su familia. En una emotiva presentación, la pareja presentó el video de la ecografía de su próximo bebé.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirman estar esperando a su segundo bebé

