La modelo Natalie Vértiz sorprendió a propios y extraños al revelar que no tendrá más hijos. Según la conductora de Estás en todas, tiene suficiente con Liam y Leo, sus hijos fruto de su matrimonio con Yaco Eskenazi.

A través de Instagram Stories, un usuario preguntó a Natalie Vértiz si planeaba tener un tercer hijo. La modelo lo descartó rotundamente: “Nooooo, me quedo con este par hermoso! (Sinceramente nunca digas nunca peeeero en este caso... me siento plena con mis do bebés) no me imagino con más”.

Foto: Instagram Natalie Vértiz

De esta forma, Natalie Vértiz descartó la idea que, junto a su esposo, tenía al anunciar que su segundo hijo era un niño. Y es que, en ese momento, la pareja no descartaba la posibilidad de buscar una niña más adelante.

De otro lado, Natalie Vértiz reveló que todavía está muy agotada con la rutina de su bebé: “Me encantaría decirte que duermo toda la noche pero es mentira, en verdad me parece increíble que hayan bebés que sí logran dormir toda la noche jaja, pero en mi caso, no! Aunque debo confesar que ya entré en piloto automático y cuando Leo se levanta en la noche, ya toma mucho más rápido su leche así que lo acuesto al toque y gracias a Dios sí sigue durmiendo”.

“Cada bebé es diferente y creo que a veces nosotras (las mamitas) cometemos el error de comparar a nuestros bebés con el resto. Lo único que hacemos con eso es vivir de expectativas y hasta nos pone ansiosas! Está bueno compartir consejos y vivencias entre nosotras pero no esperemos que nuestros bebés actúen igual. Estoy confiada que cuando Leo sea más grande tal vez duerma de corrido, por ahora (full teta). P.d: me maquillo para tapar ojeras jaja y me hidrato el rostro antes de dormir y en la mañana también”, contó la conductora.

Foto: Instagram Natalie Vértiz

