Este sábado 15 de enero, durante el programa Estás en todas, Natalie Vértiz y Jaime ‘Choca’ Mandros revelaron que Jazmín Pinedo estuvo muy conmovida al escuchar las confesiones de Gino Assereto sobre su relación.

La esposa de Yaco Eskenazi contó que vio la reacción de Jazmín Pinedo al escuchar a su expareja: “Se me ha puesto la piel de gallina porque yo que estaba en el set y los estaba escuchando, veía cómo no sé si de verdad estaba o no con los ojos llorosos, pero sí la veía a una ‘china’ bastante conmovida”.

“(Jazmín estaba) con ganas de realmente hablar desde el corazón, que es difícil hablar desde el corazón en televisión, sabiendo que tantas personas te están viendo, pero yo siento que ellos tienen un sentimiento muy bonito el uno por el otro, y lo que los une es algo maravilloso que es su hija, Khaleesi, y bueno, espero que, quien sabe, en un futuro de repente puedan estar juntos, no se sabe”, comentó la conductora.

Por su parte, ‘Choca’ Mandros contó que la reportera Ximena Dávila vio a la ‘chinita’ muy afectada por Gino Assereto: “Yo vi a los dos muy sinceros, ambos, y según Ximena dice que Jazmín estaba casi a las lágrimas”.

“Me queda claro que el cariño va a estar y el respeto está presente, y eso es lo importante cuando ambos son padres de una criatura”, agregó el conductor.

Natalie Vértiz coincidió y les envió un mensaje: “Les deseamos lo mejor a ambos, así sea juntos o separados (...) en este caso creo que cada uno está buscando su camino”.

Fuente: América Televisión

