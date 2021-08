Natalie Vértiz utilizó nuevamente sus redes sociales para comentarle a sus seguidores cómo viene enfrentando el proceso de su maternidad con su pequeño Leo, fruto de su matrimonio con Yaco Eskenazi, y quien a su vez llegó luego de siete años.

“Me dirijo a las mamitas... Ya son dos semanas desde que Leo llegó a la casa. No les voy a mentir, son semanas bastante agotadoras, ya me había olvidado lo que era esto, porque ya pasaron siete años desde que esta personita (enfoca a Liam) llegó a nuestras vidas”, comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram.

En ese sentido, la conductora de ‘Estás en Todas’ comentó que ha optado por darle lactancia exclusiva a su bebé, pues a diferencia de cuando dio a luz a su primer hijo, ahora si está seriamente informada.

“Con paciencia y amor todo se puede, me he sentido sumamente cansada porque yo he decidido darle lactancia exclusiva a Leo, la primera vez no me fue tan bien con Liam porque no tuve una asesoría de lactancia, no estaba enterada de toda la historia de la lactancia, hay muchos factores”, agregó.

“Me siento más confiada y tranquila y he optado por esa opción. Mucha fuerza a todas las mamitas que me escriben un montón. Traten de buscar a sus tribus de mamás para hablar los temas más complicados de los primeros meses de la maternidad. Hay que tratar de no volvernos locas con el tema de las hormonas, necesitamos mucho apoyo en este tiempo”, finalizó.

