¡Fuerte y claro! Natalie Vértiz utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y enviarles un reflexivo mensaje sobre el autoestima y el aceptarse a uno mismo como persona.

“Siempre acuérdense que lo que vemos por aquí en redes es lindo, pero no todos deciden mostrar lo real. Hay personas que están luchando por superar inseguridades de las cuales no sabemos”, comenzó escribiendo la modelo, haciendo referencia a lo que los ‘influencers’ publican en sus redes sociales.

“Hoy les quiero hablar de la importancia de aceptarnos como somos, esto puede sonar cliché, pero es la verdad. No existe persona perfecta en este mundo, la perfección es inalcanzable, pero lo que si podemos alcanzar es sentirnos bien, a gusto con las personas que somos nosotros por fuera y por dentro”, agregó mediante sus historias de Instagram.

La conductora de “Estás en Todas” aprovechó para agradecerle a todas las personas que le escriben y resaltan sus cualidades físicas; sin embargo, hizo hincapié en que eso no siempre es lo más importante.

“No existe la piel perfecta, el pelo perfecto, el hombre perfecto o la chica perfecta. En realidad somos seres humanos que estamos intentando día adía desarrollarnos de la mejor manera, y eso es lo más importante de estar en la tierra y vivos, amarnos como somos y aceptarnos”, expresó.

“Muchas personas son bien lindos conmigo porque me ponen, por qué tienes tu piel así de linda, tu cabello... Y no, no es que todo el día me sienta a gusto con lo que veo. Yo también tengo machitas como ustedes, ojeras, me salen granitos y eso está bien”, finalizó.

