Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz celebraron los 7 años de su hijo Liam con una hermosa fiesta infantil. En las redes sociales, la pareja compartió fotos y videos de este momento especial.

En una publicación en Instagram, el participante de “Esto es guerra” escribió un tierno mensaje dedicado a Liam y compartió fotos de la fiesta, que fue realizada con temática de ‘Baby Yoda’.

“Así te celebramos mi amor ! Hace 7 años me hiciste el hombre más feliz del mundo. Me hiciste entender que mi principal responsabilidad en esta vida eres tú”, escribió Yaco Eskenazi.

“Es enseñarte todo lo que mis papás con tanto amor me enseñaron a mi. Eres mi mejor amigo, mi alma gemela, mi Liam, mi chulis, mi chulanguito, mi todo y se que serás el mejor hermano mayor que la vida le pueda dar a nuestro nuevo bb. Que dios me de siempre fuerza para poder acompañarte en cada paso que toque dar. Gracias @msperu por hacer de cada momento, el momento perfecto. Los amo con todo mi corazón”, se lee en la publicación de Instagram.

Fotos y video: Instagram Yaco Eskenazi | Instagram Natalie Vértiz

Por su parte, Natalie Vértiz mostró la torta y los bocaditos de la fiesta, todo con el rostro de ‘Baby Yoda’. “Mi rey cumpleañero, mi LIAM! wow! No puedo creer que ya pasaron 7 años desde que llegaste a este mundo mi amor! El 17 de Marzo es el día en que volvimos a nacer! (Literal los dos)”, escribió en Instagram.

La modelo también se mostró muy emocionada por el cumpleaños de su hijo: “Aún no puedo creer que seas mi hijo! Eres un sueño hecho realidad y cada vez que trato de buscar las palabras perfectas o adecuadas para decirte todo lo que siento por ti, siento que me quedo corta! Nunca estará de más decirte cuanto te AMO”.

“Por más que tú me digas que, tú más, y que harías más de 48 horas de clases virtuales para salvar mi vida, hijito, tu sola presencia me da paz, tranquilidad y sobre todo me llena de orgullo! Eres un niño fuera de este mundo! Noble, gracioso, y sobre todo amoroso! Sigamos viendo la vida de colores y de la mano me encanta verte crecer y sobre todo tu ilusión por ser un hermano mayor! Por mucho tiempo fuiste mi único bebé, y ahora, se agranda nuestro nítido de amor! Se que serás un hermano increíble! Te amo en esta y en miles de vidas más! Hoy papá @yacoturco y mamá te vamos a celebrar como el primer día que llegaste a este mundo!”, agregó.

