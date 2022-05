El romance entre Nataniel Sánchez y Mario Hart, fue muy sonado durante las primeras temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero habría terminado muy mal, debido a que la actriz prefiere ignorar esa parte de su vida que “no le suma”.

Según la entrevista que brindó al canal online ‘Soy Jackie Ford’, Nataniel aseguró ser quien le dio fama al actual esposo de Korina Rivadeneira: “Mira, yo me considero un ser de luz y la gente que está a mi alrededor... Yo con las personas que me rodeo intento darle esa mejor versión mía, mi luz, entonces si estás a mi lado y te quiere coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”.

El romance entre el piloto y la actriz no habría terminado bien, ya que incluso se habló de infidelidad y Nataniel prefiere eliminar esa parte de su vida: “A la gente que no me suma en la vida se esfuma, ni siquiera vale la pena. La gente que no me suma me es completamente indiferente, es más, ni siquiera me acuerdo, es un tip”.

Actualmente, la actriz reveló estar en proyectos personales y por ello no sería parte del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en su nueva temporada y con cierto escepticismo, les deseó suerte a los que integren el elenco: “No sé si Al fondo hay sitio va a volver con mis compañeros, pero, en caso así sea, les deseo mucha suerte, muchos éxitos. Y a ustedes, que disfruten de esta novena temporada si es que se hace”.

