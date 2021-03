Durante la final de “Guerreros: Puerto Rico”, Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al quejarse de no haber tenido apoyo desde el Perú durante la competencia. En “Amor y fuego”, Rodrigo González arremetió contra el chico reality.

“Tengo muchos sentimientos encontrados. Quiero decirle a la gente en Perú que nosotros de verdad vamos a sacar la cara por ustedes. Nos chocó un poco porque sentimos que a veces no tuvimos el apoyo que queríamos de allá”, fueron las polémicas palabras que dijo Nicola Porcella en la versión boricua de “Esto es guerra”.

Rodrigo González no se quedó callado y arremetió contra Nicola Porcella: “¿Qué le pasa a la puerta? ¿Qué le pasa a Nicola? ¿Cómo va a decir que han perdido porque no han recibido apoyo de Perú? Pero qué piensa él, ¿que están eligiendo las maravillas por votación? ¡Eso depende de tu esfuerzo, eso depende de las competencias que tú ganes, de los puntos que tú anotes y no que nosotros votemos. ¿Por qué si no había que votar por nadie?”.

Por su parte, Gigi Mitre recordó a los modelos peruanos que fueron a Puerto Rico sin estar en forma: “No sean picones, fueron fuera de training, mucho drinking, mucha juerga, mucho tomar sol”.

“Les tocó perder, pero me imagino que la han pasado bien, no creo que se vengan llorando. Un viaje con los amigos, te pagan todo, sales en un canal con otro público”, agregó la conductora.

Pero “Peluchín” no estuvo de acuerdo con su compañera: “Pero la dignidad dónde la dejas ¿en Migraciones?”.

