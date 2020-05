Nicola Porcella celebró el rating de la telenovela “Te volveré a encontrar” y aseguró que supera al de su competencia, el programa “Magaly TV La firme”.

Según el ex chico reality, se ha demostrado que el público “quiere” al elenco de la telenovela protagonizada por Alondra García Miró, ya que tiene un rating alto. Además, aprovechó para lanzarle un dardo a Magaly Medina:

“Con la novela está más que demostrado que la gente nos sigue, nos quiere y le gusta el trabajo que hemos hecho, sino no tendría el rating que tiene. Duplica, es más, creo que mucho más que duplica a la competencia y eso es bonito. Sin necesidad de estar hablando ni dañando a nadie”, explicó Nicola Porcella al diario Trome.

Además, Nicola Porcella aseguró que no ve el programa de la “Urraca”, pero que si la conductora habla de él, es porque le da rating.

“Te soy sincero, nunca veo a la competencia. No sé si hablan o no de mí, la verdad. No sé qué podrían decir de mí, pero si hablan es porque les debo funcionar, me imagino. Debe funcionar que hablen de mí”, precisó.

De otro lado, Nicola Porcella sorprendió al confesar que todavía piensa irse a vivir a México para buscar nuevos proyectos, pero aseguró que no le falta trabajo en el Perú:

“Mi idea es radicar en el extranjero, no es que no tenga proyectos acá porque hay varias cosas. Acabando la cuarentena y esperando que el país se estabilice, se vienen cosas nuevas. Lo de México sigue latente y el irme para allá. Es la primera opción en cuestión de televisión”, manifestó.

Recientemente Magaly Medina se burló de Nicola Porcella, quien dijo que era el nuevo galán de las telenovelas peruanas: "han pasado lo años y no sé si ha hecho esfuerzo alguno por estudiar, pero él sigue siendo una puerta”, dijo la “urraca”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González habla de Alejandra Baigorria y George Forsyth

Rodrigo González sobre Ale Baigorria y George Forsyth- diario Ojo