¿Lo toma a la broma? Nicola Porcella estuvo en el ojo de la tormenta pública tras su llegada a Perú hace algunos días cuando fue insultado en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez por querer saltarse la cola de Migraciones. Sin embargo, ahora el exchico reality pareciera que toma la situación con bastante humor.

Todo quedó evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ subió una historia en la cola de la entidad dentro del terminal aéreo en el Callao, dando a conocer que estaría a punto de dejar el Perú rumbo a México nuevamente.

Sin embargo, todo no quedó ahí, pues Nicola Porcella recordó la dura situación que vivió en Migraciones cuando fue agredido verbalmente por los otros pasajeros debido a que quiso saltarse la cola.

“Tranquilos, no hay gente, así que nadie me podrá ayudar”, escribió el modelo como descripción de una imagen, evidenciando que esta vez estaba solo haciendo la cola para la entidad. Recordemos que hace unos días, tuvo que aclarar que no fue el personal de Migraciones que quiso ayudarlo, después de la lluvia de críticas.

