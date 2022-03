Luego que Nicola Porcella contó la mala experiencia que pasó en el aeropuerto Jorge Chávez y culpó al personal de Migraciones, el periodista Samuel Suárez publicó fotos del vergonzoso momento ocurrido la noche del viernes 11 de marzo.

“Nicola en el aeropuerto no queriendo hacer la cola y toda la gente reclama que tuvo que volver a la cola. Está con el de Migraciones”, se lee en las imágenes donde se ve a Nicola Porcella en la cola de Migraciones mientras varias personas reclamaban.

“El hombre, al parecer, habría querido hacer una criollada ‘oye, ya, me adelanto, me salto todo el colón porque está muy largo’ (...) toda la gente empezó a pitear”, comentó el popular ‘Samu’. “Lo mandaron de regreso y él, al ver que la gente lo había grabado, se palteó y lo primero que hizo fue justificarse en sus redes sociales”, agregó.

En ese sentido, Samuel Suárez habló sobre la justificación que Nicola Porcella dio en Instagram, culpando al personal de Migraciones: “Se le nota recontra palteado, eso fue antes que salga algo en Instarándula”, dijo.

Sin embargo, Nicola Porcella dio su versión de los hechos a Instarándula, asegurando que él no sabía qué estaba pasando cuando, supuestamente, personal de Migraciones se ofreció a hacerlo pasar sin realizar la cola: “Samu jajaja yo no hice ninguna criollada, yo estaba haciendo la cola y una chica me dijo a mí y dos chicos más pasen por acá y yo me quedé con cara de ‘qué raro’, y cuando pasamos empezó todo y yo le dije que me lleve a nuestros lugares, pero vino otro chico que me dijo esperen acá y peor. Después de eso se nos acercaron a pedir diculpas porque nosotros le explicamos cómo había sido, pero ya estaba, ya casi me habían linchado”.

