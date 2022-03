El exchico reality Nicola Porcella causó un tremendo alboroto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez la noche del viernees 11 de marzo de 2022. Todo ocurrió cuando el modelo intentó pasar por Migraciones sin respetar la cola.

Así lo contó el mismo Nicola Porcella en Instagram Stories, donde aseguró que personal de Migraciones le ofreció hacerlo pasar sin realizar la cola correspondiente: “Estaba en la cola de Migraciones haciendo mi cola solito, no conocía a nadie, y una chica se me acerca y me dice hola ‘Nicola, ¿cómo estás, quieres pasar?’, ah, ya, le digo, normal, y paso con los dos chicos que estaban a mi lado ¿no?”, comentó el ex ‘guerrero’.

Esta actitud, como era de suponerse, indignó a todas las personas que estaban esperando pasar por Migraciones, por lo que empezaron a protestar: “La gente comenzó a pute****, gritarme, que cómo le van a dejar y yo les decía ‘pero a mí solo me han dicho pasa’, paso siguiente, tuve que regresar a mi sitio, todo el mundo pute****** en Migraciones, 500 personas, sentí como si hubiera fallado el penal de Cuevita, carambas, pero bueno, así pasa, así pasa, ya está”, dijo Nicola Porcella.

Entre risas, Nicola Porcella aconsejó a la gente a no prestarse para las ‘criolladas’: “Moraleja de la noche, si alguien está haciendo la cola de Migraciones y alguien que trabaja ahí les dice que pasen otro lado, no pasen porque 500 personas los van a estar pute**** y pute****, pute****, ojo, ‘oe, qué chu*** pasas’”.

Según Porcella, personal de Migraciones le pidió disculpas por el mal momento: “Y despué de eso, paso siguiente, se me acerca el personal de Migraciones y me pide disculpas, y le digo de qué vale si ya todo el mundo me mandó y se acordó de mi mamá como no debían hacerlo, pero nada, anéctodas que pasan en la vida”.

Fuente: Instagram Nicola Porcella | Instarándula

