El periodista Samuel Suárez defendió la entrevista que Rodrigo González y Gigi Mitre le hicieron a Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo y expareja de Gisela Valcárcel.

A través del portal Instarándula, un usuario expresó su indignación con Rodrigo González por entrevistar a Pozo: “Samu, sinceramente para mí es una bajeza lo que hizo Peluchín al darle tribuna a ese sujeto...”.

No obstante, ‘Samu’ no estuvo de acuerdo y salió en defensa de ‘Peluchín’: “Yo no le veo bajezas”, comentó. “Ellas son figuras del espectáculo y él es un personaje clave en los temas periódicos. No le veo el problema”, agregó.

Según el periodista, Jorge Pozo es un personaje importante en la vida de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo: “Muchos me escriben indignados por la presencia del señor Pozo en TV. Personalmente no le veo lo malo, es un personaje clave en la vida de dos figuras recontra mediáticas y lo que este diga es sin duda una bomba nuclear. Así que gente no se arañen, aquí todos los presentes consumimos farándula y sin ponernos los moños”.

Foto: Instarándula

Magaly Medina critica a Rodrigo González

A diferencia de Samuel Suárez, Magaly Medina sí cuestionó que se le dé pantalla a Jorge Pozo. La ‘urraca’ reveló que tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo por solidaridad con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo: “Si me hubiera interesado la primicia, la famosa primicia de entrevistar a este padre biológico, aparecido de pronto, milagrosamente, lo hubiera hecho el 13 de febrero”.

“Siempre habrá alguien necesitado de noticia que le podrá dar (un espacio). Yo no, no. Tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos, en la pantalla con estos temas, y no es que ella sea mi comadre, para nada, no lo es”, expresó Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas: Informe sobre su parálisis

TE PUEDE INTERESAR