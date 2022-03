Bastante fastidiada. Apareció Magaly Medina en su programa “Magaly TV, La Firme” de este miércoles 2 de mazo, luego que Rodrigo González dejará entrever que la “urraca” habría intentado boicotear su exclusiva con el padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo.

La figura de ATV se tomó unos minutos para responderle a su examigo y aseguro que si le hubiera interesado la primicia la hubiera tomado. Además, mostró la fecha en la que Jorge Pozo se comunicó con su producción.

“Si me hubiera interesado la primicia, la famosa primicia de entrevistar a este padre biológico, aparecido de pronto, milagrosamente, lo hubiera hecho el 13 de febrero”, aseguró Magaly en un inicio.

¿Qué dijo Magaly sobre Rodrigo González?

En otro momento, Magaly Medina señaló que no tomó la noticia, así como otros medios serios no lo hicieron y aprovechó para lanzarle tremendo dardo a su examigo Rodrigo González y a su espacio de espectáculos en Willax TV.

“Siempre habrá alguien necesitado de noticia que le podrá dar (un espacio). Yo no, no. Tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos, en la pantalla con estos temas, y no es que ella sea mi comadre, para nada, no lo es”, sostuvo.

