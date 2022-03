Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel y padre de Ethel Pozo reapareció tras casi 30 años para pedir ayuda a su hija porque, según él, no goza de una buena situación económica.

Por este motivo, muchas figuras del espectáculo han salido a opinar sobre el revuelo que se ha generado tras la aparición del padre de la conductora, tal es el caso de Dorita Orbegoso.

¿Qué dijo Dorita sobre el accionar del padre de Ethel Pozo?

La modelo se mostró en contra del comportamiento de Jorge Pozo pues aseguro que estos temas se arreglan directamente con las personas afectadas y no a través de un medio de comunicación.

“No fue lo adecuado y menos en un programa de espectáculos porque no les importa tu vida o lo que tú sientas y les interesa el morbo. Si realmente quieres acercarte, buscas a los familiares o un noticiero que lleve de la mejor manera este tema”, aclaró Dorita.

“Estás en tu derecho de no perdonarlo, de no comunicarte con él porque no tienes un sentimiento hacia él. No tienes la obligación de ayudarlo, pero uno como persona, si está en tu posibilidad, podrías ayudarlo, pero no es tu obligación”, agregó para La República.

