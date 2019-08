Nicolla Porcella se pronunció luego de la difusión de un video donde se le observa, aparentemente, gritando e insultando a su expareja Angie Arizaga en los exteriores de una discoteca.

La figura de América Televisión publicó un comunicado donde niega las agresiones verbales y, por el contrario, acusa a Magaly Medina de ejercer violencia contra él con “mentiras” e “imágenes que no prueban nada”. En la misma publicación, Nicola Porcella anuncia medidas legales contra la conductora.

“Qué lamentable tener que pronunciarme una vez más contra Magaly Medina para desmentir tajantemente lo señalado en su programa del 19 de agosto sobre una supuesta agresión verbal de mi parte hacia mi compañera de trabajo Angie Arizaga. Me prometí a mí mismo y a mis seres queridos que no volvería a permitir que se mancille mi nombre ni mi reputación. Basta de señalarme y acusarme directamente con mentiras, imágenes que no prueban nada y situaciones que nunca se dieron de la manera en que se ha querido mostrar”, se lee en el comunicado de Nicola Porcella.

Más adelante, el participante de Esto es Guerra aseguró que no permitirá que se le acuse de ser un agresor. En ese sentido, Nicola Porcella anunció que tomará medidas legales contra la conductora.

“La señora Medina tendrá que comprobar que, tal como lo afirma con ligereza, he agredido verbalmente a Angie Arizaga. Y esto será requerido por la vía legal, como debe ser, como corresponder por derecho a los que nos vemos violentados por ataques constantes, rebuscados y desmedidos como esta reciente acusación que claramente tiene el objetivo de perjudicarme. Violencia es mentir. Mis abogados tomarán las medidas que correspondan. Yo me dedicaré a seguir trabajando con la frente en algo y agradecido por las oportunidades que se me presentan para seguir creciendo”, escribió Porcella.