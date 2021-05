El modelo Nicola Porcella no dudó en criticar al exparticipante de “Esto s guerra”, Diego Zurek, por asistir a fiestas COVID-19 en plena segunda ola de la pandemia.

“Si la gente se quiere morir de COVID, que haga sus reuniones y al que le toca le tocará”, fueron las declaraciones de Diego Zurek que desataron la indignación en las redes sociales.

En declaraciones para el programa “Amor y fuego”, Nicola Porcella respondió al ex ‘guerrero’: “Qué te puedo decir, ya el video lo dice solo. Mira, esto es a lo que me refiero, sabes, ya me hiciste renegar”.

“Es que no puedo creer que no entiendan que el COVID no solamente te ataca a ti, el COVID es una enfermedad muy contagiosa. Y claro, él dice ‘yo lo puedo pasar’, yo no quisiera ver a su familia pasar por lo que yo he pasado”, señaló Nicola Porcella.

En ese sentido, el modelo recordó lo difícil que fue tener a su padre en UCI: “Cada llamada que te dan de la clínica tienes que estar preparado para pensar si tu papá está vivo o no”.

“Ahorita mi papá ya está tranquilo pero no se acuerda, o sea, mi papá no tiene recuerdos, te habla muy vagamente, entonces estamos empezando desde cero con él”, reveló Nicola Porcella.

De otro lado, Nicola Porcella saludó que Pancho Rodríguez y Facundo González hayan pedido disculpas por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia:

“Me molestó un poco ver eso por la cantidad de gente que había, porque sí me pareció una irresponsabilidad. Pero también soy consciente que por ejemplo, un Pancho, un Facundo es la primera vez que los vemos metidos en algo así, son chicos jóvenes, chicos que de repente se dejaron llevar por el momento”.

Fotos y video: Instagram Diego Zurek | Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR