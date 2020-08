¡Ni como amiga! Nicola Porcella no dudó en pronunciarse sobre el último acontecimiento que causó polémica, cuando su ex Angie Arizaga se acordó de él en una competencia de “Esto es Guerra”.

Todo esto se dio cuando en dicha secuencia le pidieron a la popular ’negrita’ que mencione un apellido que empiece con la letra ’P’ y ella sin titubear dijo “Porcella”.

“Me imagino que no se le habrá ocurrido otro apellido en ese momento. Es parte del juego del programa”, comenzó diciendo.

Asimismo, el excapitán histórico aseguró que no hay posibilidad que exista una amistad entre ellos en un futuro. “Las cosas están claras entre ambos, no hay una amistad, tampoco la habrá. Mi tema con Angie está cerrado hace tres años. La verdad no sé lo que pase ahorita en Lima o en Esto es guerra, estoy en otra hace un buen tiempo”, manifestó.

Por otra parte, el modelo confirmó que planea quedarse a vivir en México para abrirse puertas en otros rubros. “Es la idea, vamos a ver cuándo empieza la segunda temporada de Guerreros 2020, qué otros proyectos se presentan, acá me está yendo bien, sino vamos a ver qué hay en Perú. Estoy contento con la actualidad que estoy pasando”, expresó a El Popular.

