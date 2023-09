En una reciente entrevista exclusiva con el reconocido presentador Jordi Rosado, Nicola Porcella dejó a todos sorprendidos al abrir su corazón y hablar en detalle sobre la relación que mantuvo en el pasado con Angie Arizaga.

Durante la conversación, Porcella compartió sus pensamientos y emociones en torno a la nueva etapa de la vida de su expareja, quien actualmente se encuentra en una relación con Jota Benz.

“Angie es una excelente mujer, pero nuestra relación no funcionaba como pareja”, declaró Porcella. “Estoy contento de verla feliz con Jota Benz. Él parece ser una persona que la hace sonreír, y eso es lo más importante”, expresó.

El Gobierno mexicano niega la nacionalidad a Nicola Porcella por este motivo

En declaraciones a la prensa mexicana, Nicola Porcella dijo que se siente “muy mexicano” y que este país es su “nuevo hogar”. Sin embargo, explicó que la legislación mexicana no permite que una persona tenga más de dos nacionalidades.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá”, dijo muy decepcionado el peruano.

Luego continuó con: “de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana. Yo soy peruano de corazón, Perú es el país que me vio nacer, el que me dio las oportunidades siempre, entonces tendríamos que ver”,