El chico reality, Nicola Porcella, estuvo en una entrevista exclusiva con un reportero mexicano y se animó a revelar detalles de su tan polémica llegada a México para formar parte de “Guerreros 2020″. El modelo se animó a revelar qué lo llevó a dejar el país para emprender un futuro mejor en tierras aztecas.

“Yo necesitaba salir de esta exposición mediática, no les miento que tenía las cámaras en la puerta de mi casa las 24 horas del día. Tengo videos de gente que me está persiguiendo y uno piensa que lo quieren secuestrar (...)” manifestó.

Asimismo, la expareja de Angie Arizaga también fue consultado sobre las supuestas denuncias por maltrato y violencia en su contra.

“Nunca he tenido en los ocho años que estoy en esto, ni una sola denuncia no estoy investigado, no he tenido una denuncia por nada de eso. Yo lo único que tengo es que demandé a una periodista por difamación. Simplemente he tenido problemas que no supe llevar, tuve malas juntas y he cometido errores por mi inmadurez y porque la fama se te sube hasta que te das un golpe en el piso”, aseguró.

