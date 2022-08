Nicola Porcella estuvo como invitado en “América Hoy”, donde confesó que se encuentra soltero hace más de cuatro años, olvidando completamente la relación que mantuvo con Ale Campaña.

Y es que el excapitán histórico de “Esto es Guerra” no pudo evitar ser consultado sobre el trabajo que estaría ejerciendo en México, donde incluso hasta estaría estudiado actuación.

En ese sentido, el también modelo descartó completamente retornar al Perú e ingresar a un reality de competencia, pues “es un ciclo que ya se cerró hace tiempo”.

“Vengo un par de semanas nada más. A ‘Esto es Guerra’ ya no, mi etapa ya culminó, ya van casi 3 años fuera de EEG, la verdad ya no volvería... No está en mis planes”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Nicola no dudó en dirigirse a sus detractores y aseguró sentirse bastante orgulloso de trabajar en Televisa, quienes le han dado la oportunidad desde hace algún tiempo atrás.

“Fuera de eso es Televisa, estoy trabajando en la cadena más importante de Latinoamérica, es Televisa Univisión, son juntos (...) No estoy de acuerdo con muchas cosas que suceden acá, pero fuera de eso, es un sueño estar allá, con la gente que trabajo, los productores, los talentos, es muy bonito”, expresó para El Popular.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO