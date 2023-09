Nicola Porcella fue entrevistado tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’ y sobre su relación con Wendy Guevara dentro del reality de convivencia.

Cabe recordar que, el peruano mostró cercanía con la influencer y por ello fueron relacionados sentimentalmente. Por ese motivo, decidió revelar sus sentimientos hacia una de las integrantes de ‘Las Perdidas’.

Yordi Rosado le consultó a Porcella si es que en algún momento llegó a sentir amor con Wendy y respondió lo siguiente: “ Amor sí hay, lo vuelvo repetir, claro que siento amor por Wendy ”, respondió en un inicio.

“Un amor bonito, un amor de amigos, un amor de que ella cuando me necesite yo voy a estar ahí para ella. Ese tipo de amor. Ella sabía que siempre estuvimos jugando, ella lo sabe muy bien. Dentro de la casa siempre jugábamos porque nos divertíamos, porque no tenemos complejos, porque somos así, porque no tiene nada de malo”, agregó.

“ Pero eso no quita que yo a Wendy pueda abrazarla todo el tiempo, pueda darle besos y me pueda reir con ella porque para mi es un ser humano increíble. Entonces, amor le voy a tener siempre ”, concluyó Nicola Porcella.

