El modelo Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al revelar que pronto cumplirá 10 años trabajando en realities de competencias.

En un post de Instagram, Nicola Porcella se mostró emocionado por el equipo que lidera actualmente en “Guerreros México”:

“Van casi 10 años haciendo este reality y hoy volví a sentir algo que había perdido. Hoy mi equipo me dio vida, me hizo sentir que no hay imposibles”, explicó el modelo peruano.

Asimismo, Nicola Porcella explicó su rol como capitán durante su etapa en los realities: “Soy un capitán distinto, siempre trato de que todos ganen, me frustro con sus derrotas y reniego de más, así me formé y con errores y virtudes trato de que cada uno logre su objetivo”.

“Hoy mi equipo dejó el corazón, a pesar de eso perdí a una chica que en poco tiempo llegué a querer y respetar por cómo es como persona u competidora. @paostone fue y será siempre para mí una de las mejores, pero así es esto y volvemos a lo de antes. Estén tranquilos que quedan 3 máquinas (...) que van a dejar la vida en cada pista”, se lee en la publicación.

“Estoy orgulloso y tranquilo de que ellos nos van a llevar al campeonato, ustedes también créanlo. Vamos Leones”, concluyó.

Cabe resaltar que pronto un equipo de participantes de “Esto es guerra” viajará a México para enfrentar a los competidores de “Guerreros 2021″.

Foto: Instagram Nicola Porcella

Esto es Guerra: Conoce la lista de elegidos que competirán en ‘Guerreros México’

Después de varios días de evaluación a cada uno de los participantes, el tribunal de ‘Esto es Guerra’ decidió convocar a Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría y Karen Dejo, para ir a competir a sus similares de ‘Guerreros México’. No obstante, aún quedan dos cupos para un hombre y una mujer que el tribunal lo decidirá en estos días. (Fuente: América TV)

