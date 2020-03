El integrante de “Esto es Guerra”, Nicola Porcella, no está pasando por un buen momento, anímicamente hablando, ya que no a su hijo Adriano de 8 años hace más de una semana. Sin embargo, sabe que es un esfuerzo que estamos haciendo todos los peruanos para evitar la propagación del coronavirus.

Es por esa razón que pide a todos los ciudadanos que respeten debidamente la cuarentena.

“Que sean empáticos. La estoy pasando súper difícil porque no puedo ver a mi hijo y eso es algo que me está desesperando, pero tengo que ser responsable y acatar las órdenes que nos ha dictado el gobierno si no esto se va a seguir propagando", comentó Nicola a El Popular.

Asimismo, el excapitán histórico señaló que este virus no es una gripe común, sino que es algo mucho más complicado.

“La gente cree que es un simple resfrío y no lo es. Ya nos informaron y ya nos dijeron que no es así, entonces, hay que ponernos en lugar de las otras personas. Hay mucha gente que está viviendo con pacientes, con gente de alto riesgo y es súper complicado. Por eso, en lo único que pienso en mi hijo, en que termine todo esto y en correr a abrazarlo, nada más”, precisó el conductor.

Por otra parte, Nicola reveló que los programas de “Todo por Amor” no han sido programas en vivo.

“No han sido programas en vivo, pero igual tratamos que la gente en sus casas pase un buen rato, ya que para nadie es fácil estar tanto tiempo en cuarentena”, finalizó

