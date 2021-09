El modelo peruano Nicola Porcella contó que está evaluando qué hacer tras el final de temporada de “Guerreros”, pero reiteró que se quedará a vivir en México.

A través de Instagram, un usuario preguntó a Nicola Porcella si participará en el reality de baile “Las Estrellas bailan” en el programa “Hoy”.

“El baile no es lo mío, tendría que tener una súper pareja de baile, pero sería un reto bonito de hacer acá en México. Sí me gustaría, pero sí necesitaría un súper coach y una gran pareja”, respondió Nicola Porcella.

“Sí, me quedo en México, la verdad es que estoy súper contento acá, hay un par de proyectos que espero se den, que me acaban de llamar justo, y vamos a darle, a darle con todo, y esperar para traerme a Adri (su hijo) por lo menos un par de semanas, pero sí, me quedo acá en México a vivir”, explicó Nicola Porcella.

De otro lado, Nicola Porcella se refirió a la posibilidad de volver a los realities: “Obvio que sí, me gustaría Exatlón Estados Unidos, pero Reto 4 Elementos también, siempre que lo veía me encantaba, me encantaba, siempre he pensado cómo será pasar esas pistas”.



