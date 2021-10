¡DISPARA CON TODO! El productor musical de “Alma Bella”, Nílver Huárac arremetió nuevamente contra Christian Domínguez y Pamela Franco, nueva integrante de “Puro Sentimiento”.

Un reportero de “Amor y Fuego” conversó con el empresario de la cumbia donde expresó que él siente mucho aprecio por Pamela, pese a que hace unos días puso en duda el profesionalismo de la joven cantante.

“Yo no me estoy yendo contra Pamela, me estoy yendo contra Christian y si tengo que hablar con Pamela, yo le tengo un respeto, hemos trabajado mucho tiempo juntos”, manifestó en un inicio.

“Primero dijo que yo la había abandonado en pandemia, le di a Pamela la oportunidad de hacer un streaming para que se beneficien las chicas, no solo Pamela, porque Alma Bella no solamente pues es Pamela (...) Yo no puedo depender de Pamela Franco, que me disculpe, pero yo no puedo depender de ti, el cerebro detrás de esto es mi querido Christian Domínguez, él maneja bien sus hilos él maneja como se promociona su grupo musical, no solamente es dueño de un grupo, es dueño de dos grupos”, agregó la expareja de Janet Barboza.

Nílver pagó cirugías a Pamela Franco

El productor musical reveló que invirtió en profesores de canto, baile y en cirugía estéticas para convertir a Pamela en una de las “Bombas sexys de la cumbia”.

Como todo empresario, nosotros invertimos en su formación artística, a ella la traje de Chimbote, le puse profesores de canto, baile, animación, gastamos en su aspecto físico, y como gran parte de las chicas, necesitan mejorar de imagen. (Se le hizo) lipoescultura y aumento de mamas”, contó.

